Сибирские врачи впервые в РФ установили протез собаке, оставшейся без лапы

2 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТПУ

Ветеринары из клиники в Новосибирске впервые в России провели успешную операцию по установке собаке протеза задней лапы. Покрытие для имплантата разработали в Томском политехническом университете, сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Пес Шанс потерял лапу в результате аварии. Имплантат был разработан индивидуально под собаку на основании запатентованной технологии протезирования. Суть методики — специально изготовленный индивидуальный протез с биопокрытием вживляется в кость и срастается с тканями, обеспечивая надежную фиксацию без инфицирования», — приведены в сообщении слова врача клиники, разработчика методики Сергея Горшкова.

Ветеринары сделали компьютерную томографию задних лап пациента, затем с помощью программы-планировщика создали 3D-модель протеза, и уже после корректировки и проверки всех размеров изготовили сам протез на 3D-принтере.

«После этого имплантат попал к нам. Наша задача была нанести на него покрытие из фосфатов кальция. Это нужно, чтобы обеспечить интеграцию имплантата с костью, так как этот материал как бы обманывает организм, заставляет „принимать“ имплантат за своего, и обеспечивает полную свободу движения животного после операции», — приведены в сообщении слова доцента ТПУ Сергея Твердохлебова.

По его словам, вуз вместе с партнерами разработал специальное оборудование для нанесения таких покрытий.

Ветеринары отмечают, что Шанс чувствует себя хорошо и использует протез «100% времени с полной опороспособностью». Пес находится на попечении волонтеров благотворительного фонда и ищет хозяев.

В прошлом году ветеринары установили имплантаты с аналогичным покрытием другим пациентам клиники — котам Томасу и Кутузову.

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