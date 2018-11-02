Баттл-пространство разработают томские школьники в эту субботу

2 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Департамент труда и занятости населения

Хакатон «Давай в UX/UI!» для одиннадцатиклассников пройдет 3 ноября в инженерном центре АО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск» в 09:00.

На хакатоне подростки будут проектировать интерфейсы устройств и мобильных приложений. Школьники разработают собственные баттл-пространства для различных сфер – рэп, фотография, дизайн, музыка.

Подростков на хакатоне ждет мастер-класс от ведущих разработчиков IT-компаний ENBISYS и SibEDGE. Школьникам познакомятся со всеми этапами проектирования в IT-сфере - заполнят техническую документацию, проанализируют целевую аудиторию приложений, сделают подвижные прототипы.

Хакатон проходит в рамках проекта IT-старт – подростки ходят на экскурсии в томские IT-компании, узнают, как проходят рабочие будни и принимают участие в работе над проектами.

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