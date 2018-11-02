Жители, чье имущество пострадало от подтопления, начали получать выплаты от «Томскводоканала»

2 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба «Томскводоканала»

Сегодня, 2 ноября, «Томскводоканал» выплатил компенсации большей части жителей, чье имущество пострадало из-за подтопления в результате аварийной остановки ГНС. Денежные выплаты получили десять из пятнадцати семей, сообщает пресс-служба предприятия.

Для удобства жителей «Томскводоканал» выплачивал деньги в здании районной администрации, которая предоставила для этого свой актовый зал. Один из собственников сегодня не смог получить выплату – не позволил рабочий график. Он компенсацию получит индивидуально.

Некоторым семьям выплаты не произведены, прежде всего потому, что «Томскводоканал» компенсирует им ущерб не деньгами, а работами и материалами или покупает мебель вместе с жильцами – за свой счет, но по выбору пострадавших.

Так, по одному из адресов специалисты предприятия завершили обустройство новых завалинок: утеплили современными материалами, сделали вентиляцию, которой ранее там не было. В выходные там начнется ремонт полов и в комнате, которая пострадала из-за подтопления. На следующей неделе запланирован визит в мебельный магазин: за новым шкафом и креслом-кроватью.

Еще две семьи самостоятельно приобрели строительные материалы и предоставили чеки – сейчас с ее представителями обсуждается подписание соглашения о возмещении. Информация по одной из квартир поступила на предприятие только сегодня: собственник предпочел предоставить подтверждение затрат в районную администрацию. С ним также начнутся переговоры по возмещению.

«И пострадавшей стороне, и нам сложнее всего было оценить ущерб из-за серьезного износа и ветхости строительных конструкций. Там, где речь шла о компенсации за мебель, особенно если у жителей сохранились чеки и договоры, или за картофель и заготовки - переговоры не занимали много времени», - пояснила заместитель начальника юридического отдела ООО «Томскводоканал» Анастасия Бурова.

Напомним, 17 октября в результате разгерметизации одного из напорных коллекторов ГНС произошло затопление машинного зала станции. Станция прекратила свою работу, в городе была объявлена локальная ЧС. После того, как машинный зал был откачан, специалисты предприятия установили, что причиной нарушения целостности коллектора стал прорыв верхней части крышки чугунной задвижки, диаметром 1000 мм. В ходе внутреннего расследования причин аварии ООО «Томскводоканал» установлено, что поврежденная чугунная задвижка является контрафактной. Завод-изготовитель, указанный в паспорте на запорную арматуру, заявил, что не выпускал в 2007 году данный габарит изделий. Закуплена и установлена задвижка была в 2008 году муниципальным унитарным предприятием «Томский энергокомплекс». ООО «Томскводоканал» задвижка досталась в составе арендованного муниципального имущества в 2010 году.

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