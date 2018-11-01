Две женщины получили травмы при столкновении маршруток в Томске

Томский Обзор / Фото: 2 ноября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня, 2 ноября, в Томске столкнулись два маршрутных ПАЗа, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 16.15 на пр.Академическом, 17. По предварительным данным, 54-летний водитель одного из автобусов при развороте не убедился в безопасности маневра, в результате чего произошло столкновение с попутным ПАЗом.

В результате происшествия травмированы два пассажира - женщины 45 и 42 лет.

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