В понедельник в Томске ограничат движение по ул.Яковлева и в пер.Мариинском

2 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В понедельник, 5 ноября, в Томске ограничат движение по ул.Яковлева и в пер.Мариинском в связи с ремонтными работами, сообщает пресс-служба мэрии.

Так в с 9.00 5 ноября до 6.00 вторника, 6 ноября, движение будет ограничено по ул.Яковлева на участке от ул.Средне-Кирпичная до ул.Ачинская и в пер.Мариинском на участке от ул.Яковлева до ул.Ново-Киевская. В это время здесь будут проходить аварийно-восстановительные работы на участке водопроводной линии.

В связи с этим будет изменена схема движения пассажирского транспорта. Так, объезжать ремонтируемый участок будут автобусы маршрутов №№ 13/14,10,11,24. В направлении ул. Красноармейская они будут следовать по схеме: ул. Ачинская - ул. Белозерская - ул. Кривая - пер. Школьный. В направлении ул. Пушкина по следующему маршруту: пер. Школьный - ул. Кривая - ул. Белозерская - ул. Ачинская.

Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.

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