В Томске из-за подозрительного предмета эвакуировали торговый центр

5 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

Сегодня, 5 ноября, в Томске эвакуировали ТЦ «Манеж». Причиной эвакуации стало сообщение о подозрительном предмете.

«Сегодня около 17.40 в дежурную часть УМВД России по Томской области поступило сообщение о том, что в одном из торговых учреждений, расположенных на территории Октябрьского района Томска находится подозрительный предмет. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, была проведена эвакуация», — сообщил Томскому Обзору представитель пресс-службе регионального УМВД.

В результате проверки опасных предметов и веществ не обнаружено. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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