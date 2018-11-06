Томичей приглашают на публичные слушания по бюджету

Томский Обзор / Фото: 6 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

Через две недели, 21 ноября, в Томске в зале заседаний гордумы (пр.Ленина, 105) состоятся публичные слушания проекта городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, до 21 ноября свои предложения по проекту бюджета, томичам необходимо подать в думу города Томска по адресу: проспект Ленина,105 каб.11, либо прислать на электронную почту: duma@admin.tomsk.ru. На этот же адрес до 15 ноября необходимо отправить заявление горожанам, желающим выступить на публичных слушаниях.

Общественные слушания – обязательный элемент в комплексе мероприятий по утверждению бюджета: целесообразность высказанных здесь предложений горожан, анализируется специалистами, и, если это возможно, соответствующие поправки вносятся в проект бюджета перед его принятием.

Начало в 10.00.

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