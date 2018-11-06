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Завтра часть домов Советского района Томска останется без воды

Томские новости, ЖКХ, без воды отключение воды график отключения Завтра часть домов Советского района Томска останется без воды

Завтра, 7 ноября, по 11 адресам Советского района Томска ожидается отключение воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с подключением нового участка водопроводной линии по ул.Тверской. На время проведения работ, с 9.00 7 ноября до 3.00 8 ноября, без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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