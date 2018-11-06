Завтра часть домов Советского района Томска останется без воды

Томский Обзор / Фото: 6 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

Завтра, 7 ноября, по 11 адресам Советского района Томска ожидается отключение воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с подключением нового участка водопроводной линии по ул.Тверской. На время проведения работ, с 9.00 7 ноября до 3.00 8 ноября, без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ул. Войлочная, 8, 10;

пр.Комсомольский, 4, 13б;

ул.Лебедева, 11, 11/3;

ул.Никитина, 24;

ул.Тверская, 14, 3, 17/1, 29а.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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