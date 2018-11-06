Пожарные эвакуировали 15 человек из горящего дома в Томске

6 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

В минувшее воскресенье, 4 ноября, в Томске загорелся пятиэтажный панельный жилой дом по ул.Беринга, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 14.32. На момент прибытия первого подразделения шел дым из квартиры на 1 этаже. Пожарные по лестничным маршам эвакуировали 15 человек.

Возгорание удалось ликвидировать к 14.48. В результате в 3-комнатной квартире в комнате обгорели холодильник, шкаф, обои. Площадь пожара составила 4 кв.метра.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

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