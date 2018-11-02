Томская «БУБУКА» доказала в суде право на предоставление легальной фоновой музыки

2 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

В Ростовской области в городе Волгодонск завершился процесс ВОИС против партнера томской компании «БУБУКА». ВОИС как заявитель требовал, чтобы суд привлек ООО «Максимус» к административной ответственности за нарушение смежных прав.

Как сообщают в пресс-службе томской компании, в организации утверждали, что в кафе «Гинза» (ООО «Максимус») нелегально звучали четыре композиции и нужно оштрафовать коммерсантов. Компания «БУБУКА» оперативно предоставила все документы, подтверждающие легальность контента, в том числе нотариально заверенные письма от правообладателей. Доводы адвоката компании оказались убедительными, решение суда первой инстанции отменено, все обвинения с партнера «БУБУКИ» сняты.

«Это наша победа в битве за права музыкантов и очередное доказательство, что мы всегда поддерживаем наших партнеров. Уверен, надежность и репутация компании – это самые ценные наши активы», — говорит основатель компании «БУБУКА» Дмитрий Пангаев.

С полным текстом решения суда можно ознакомиться здесь.

Компания «БУБУКА» озвучивает кафе, рестораны, торговые центры и другие форматы бизнеса по всей России. Музыка легальная - компания заключает прямые договоры с музыкантами. Звучим в более 200 городах, в базе более 100 тысяч композиций.

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