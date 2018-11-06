Томич разработал противоугонную защиту для велосипедов

Томский Обзор / Фото: 6 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

Томский разработчик создал систему защиты велосипедов от угона BIKEDEFEND. Устройство предупредит владельца велосипеда, если его транспортное средство попытаются украсть, и поможет отследить путь угонщика, сообщает пресс-служба регионального инновационного портала.

«Я сам велосипедист и думал, как защитить велосипед от угона. Сначала разработал уведомления по SMS, потом проект усложнялся технологически, добавился GPS-трекинг, запустили мобильное приложение и всю инфраструктуру: серверная часть, web-часть», — рассказал автор проекта Никита Тимошенков.

Чтобы следить за местонахождением и состоянием велосипеда, на него ставится устройство, которое состоит из стандартного датчика движения, GSM-модуля, GPS-трекера и сим-карты.

«В предыдущем варианте устройство было видно на велосипеде, в новой версии оно будет спрятано в руль. Если кто-то попытается переместить или забрать велосипед со стоянки, сработает датчик движения, который отправит сигнал владельцу. Если реагировать быстро, угон можно предотвратить. Если же кража все-таки произошла — при помощи сим-карты и GPS можно отследить местоположение велосипеда и забрать его или передать информацию полиции», — пояснил Никита Тимошенков.

Устройство уже можно приобрести в специализированной сети магазинов для велосипедистов в Москве, а также через сайт. На данный момент команда BIKEDEFEND разрабатывает приложение для велопрокатов.

«Есть запрос на подобную систему со стороны прокатов, владельцы которых хотят следить за своими велосипедами и сотрудниками, которые могут мошенничать с прокатными часами», — рассказал разработчик.

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