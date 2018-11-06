Заявки на участие в фестивале «Хрустальный Томск» подали 12 стран

6 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

V юбилейный фестиваль «Хрустальный Томск» пройдет с 9 по 14 декабря на площади Новособорной. В этом году тема фестиваля — «Зимняя фантазия», сообщает пресс-служба мэрии.

В течение недели скульпторы со всего мира будут создавать ледяные фигуры. Свои заявки и эскизы конкурсных работ уже прислали мастера из Турции, Чили, Малазии, Ирана, Канады, Сербии, Польши и Белоруссии. Прием заявок продлится до 10 ноября. Конкурсная комиссия выберет 30 лучших эскизов и пригласит их авторов в Томск.

9 декабря участники приступят к воплощению своих задумок. А 14 декабря в преддверии городского праздника «Елка-2019. Томск встречает Новый год!» будут подведены итоги фестиваля. Для каждого мастера создание фигуры — это не только творчество и фантазия, но и кропотливый тяжелый труд. Вес каждого ледяного куба составляет от 600 до 800 кг. Поэтому для воплощения задуманной композиции участники «Хрустального Томска» будут использовать электро-и бензопилы, фрезы, ручные стамески, щетки и другой необходимый инструмент. В первичной обработке ледовых блоков им помогут томские специалисты.

В прошлом году томский фестиваль вошел в десятку самых интересных российских зимних событий. И в этом году он также претендует на это звание. Ледяные скульптуры станут элементом новогоднего украшения площади Новособорной, кроме того, на площади вновь появятся горки, ледовые городки, светодиодная иллюминация, а на созданной в этом году пешеходной зоне в переулке Томском вновь расположится ледовый каток, который будет освещать иллюминация в виде «звездного неба».

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