ФАС предостерегла томских производителей хлеба от одновременного повышения цен

Томский Обзор / Фото: 6 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

Томское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России выдало предупреждение местным производителям хлеба, сообщившим о планах повысить цены на свою продукцию, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, главный бухгалтер ООО «Колос», заместитель гендиректора ООО «Хлебобулочная компания» и заместитель директора ООО «Хлебозавод N4» сообщили местному новостному порталу о том, что «в ближайшее время относительно одновременно планируют повышение отпускных цен на хлеб и хлебобулочные изделия, выпускаемые предприятиями, со ссылкой на рост производственных издержек, в том числе увеличение стоимости муки».

В пресс-службе отметили, что согласно закону «О защите конкуренции» признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами, если они «приводят или могут привести к негативным последствиям».

«Антимонопольный орган усмотрел в описанном публичном поведении должностных лиц предприятий признаки планируемого нарушения законодательства и счел предостеречь хозяйствующие субъекты от совершения неправомерных действий», — добавили в ведомстве.

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