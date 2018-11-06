Завтра в центре Томска приостановят движение

Томский Обзор / Фото: 6 ноября 2018 // Фото: Владимир Дударев

Завтра, 7 ноября, в Томске будет временно прекращено движение транспорта в центре города, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение продлится с 11.00 до 11.40 и коснется маршрута: пл. Ленина – пр. Ленина – пл. Новособорная. В указанное время здесь проведут мероприятие члены Томского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», посвященное празднованию Дня Великой Октябрьской Социалистической Революции.

В связи с этим будет изменена схема движения городского пассажирского транспорта. Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.

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