Томский госуниверситет — в группе лидеров Проекта 5–100

6 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба БФУ им. И.Канта

ТГУ вновь вошел в группу лидеров Проекта 5–100, такое решение было принято Советом по повышению глобальной конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации, сообщает пресс-служба вуза.

На заседании Совета в Калининграде 21 вуз Проекта 5–100 отчитывался о реализации своих дорожных карт. Команда университета успешно представила итоги прошедшего года и презентовала план развития вуза до 2020 года. Вместе с ТГУ в группу лидеров вошли МФТИ, НИТУ «МИСиС», НГУ, НИУ ВШЭ, НИУ ИТМО, НИЯУ МИФИ (вузы представлены в алфавитном порядке).

Во вторую группу вошли КФУ, РУДН, Сеченовский университет, СПбПУ, ТПУ, ТюмГУ, УрФУ. Третья группа — БФУ им. И. Канта, ДВФУ, Самарский университет, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СФУ, Университет Лобачевского, ЮУрГУ. Распределение вузов по трем группам предусматривает последующую дифференциацию государственной поддержки, предоставляемой вузам-участникам Проекта 5-100.

Оценка вузов складывалась из трех частей: выполнение дорожной карты, победы университета в институциональных и предметных рейтингах, оценка членов Совета. В течение 10 минут команда ТГУ презентовала результаты этого года и видение того, как университет будет двигаться дальше. Затем члены совета задавали вопросы: от стратегического видения и планов по развитию инновационной экосистемы до совершенно конкретных, например, касающихся количества иностранных студентов, направлений подготовки. По такой же схеме выступали и другие вузы.

«Международные рейтинги показывают, что узнаваемость Томского государственного университета в мировом пространстве значительно возросла. Этому способствует участие ТГУ в международных коллаборациях и создание собственных проектов по сетевому взаимодействию. На протяжении нескольких лет ТГУ сотрудничает с CERN, а сейчас входит в проекты ATLAS, TOTEM и CMS. Одной из крупнейших коллабораций, в которых задействован университет, является международная программа мониторинга климатических изменений в Арктике — INTERACT. Среди научных объединений, созданных под эгидой ТГУ, — международная сеть SecNet, она объединяет ведущих российских и зарубежных исследователей, занимающихся изучением Сибири и других северных территорий», — поясняет Иван Ивонин, проректор ТГУ по научной работе.

Совет по повышению глобальной конкурентоспособности ведущих университетов РФ — постоянно действующий совещательный орган Проекта 5-100. В состав Совета входят иностранные и российские представители научно-академического сообщества, государственные деятели, ответственные за реформы в образовании, а также признанные мировые эксперты и исследователи проблем высшего образования. Совет возглавляет зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, заместитель председателя Совета — министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков.

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