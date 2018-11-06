Главврача томского областного перинатального центра уволили

6 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба обладминистрации

Главврач Томского областного перинатального центра Елена Козыренко уволена по инициативе департамента здравоохранения Томской области. Трудовые отношения с главврачом были прекращены по инициативе учредителя 30 октября, сообщили в Центре медицинской и фармацевтической информации.

Елена Козыренко была назначена главврачом перинатального центра в декабре 2016 года, сменив на этой должности прежнего руководителя – Ирину Евтушенко, покинувшую свой пост после избрания депутатом Госдумы РФ. До этого Елена Козыренко работала заместителем главврача по акушерско-гинекологической помощи.

В настоящее время обязанности руководителя учреждения исполняет заместитель главврача по организационно-методической работе Игорь Степанов.

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