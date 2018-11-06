На реках и озерах Томска установили запрещающие аншлаги

Томский Обзор / Фото: 6 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

15 аншлагов, запрещающих выход на лед, установили сотрудники городского департамента дорожной деятельности и благоустройства на правом берегу Томи от завода «Томские мельницы» до здания администрации Томской области, 5 аншлагов – у Белого озера, еще 2 – в пос. Степановка, сообщает пресс-служба мэрии.

В центральной части Томска информационные аншлаги установлены в пер. Заозерный, по ул. Мельничная, у Речного вокзала, библиотеки им. Александра Пушкина, у лестницы на набережной Томи.

Специалисты городской «Оперативно-дежурной службы» и Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России регулярно контролируют наличие аншлагов на местах, оценивают надежность крепления аншлагов, их физическое состояние.

Напомним, проверка знаков безопасности, установка информационных табличек, а также мониторинг мест массового выхода жителей на лед, регулярно проводится сотрудниками администрации города перед началом зимнего периода.

Кроме того, в администрации города разработан и утвержден план мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах в зимний период. В числе первоочередных мер — профилактическая работа с населением и разъяснительные занятия об опасности выхода на лед, которые проходят в муниципальных образовательных и дошкольных учреждениях.

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