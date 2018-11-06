Томская область намерена привлечь кредиты на 3 млрд руб. для финансирования дефицита бюджета

Томский Обзор / Фото: 6 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

Департамент финансов Томской области объявил три аукциона на привлечение возобновляемых кредитных линий с общим лимитом 3 млрд рублей, сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные системы «СПАРК-Маркетинг».

Так, регион планирует привлечь две линии с лимитом 1 млрд рублей каждая на 1 год. Начальная (максимальная) цена контракта — 87,5 млн рублей. Третью линию с лимитом 1 млрд рублей предполагается взять на 4 года, начальная цена — 350 млн рублей.

Средства необходимы для финансирования дефицита областного бюджета и погашения долговых обязательств региона.

Заявки принимаются до 19 ноября, аукцион состоится 23 ноября.

Госдолг Томской области на 1 ноября составил 29,746 млрд рублей. Верхний предел госдолга на 1 января 2019 года запланирован в объеме 32,09 млрд рублей. Эта величина составляет 70,1% собственных доходов бюджета, установленных на 2018 год.

Доходы бюджета региона на текущий год с учетом последних поправок утверждены в размере 58,115 млрд рублей, расходы — 62,694 млрд рублей, дефицит — 4,58 млрд рублей, или 7,3% расходов.

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