В Томске пройдет воркшоп от лидера инновационных школ мира — TUMO

6 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Рабочий семинар «Образование в цифровую эпоху: best practice центра креативных технологий TUMO» пройдет 8 ноября в «Точке кипения — Томск» (пр.Ленина 26), сообщают организаторы.

Встречу проведет Артак Колян - один из ключевых создателей образовательных программ Центра креативных технологий TUMO. В 2016 году TUMO возглавил рейтинг самых инновационных школ мира по версии французского журнала We Demain, обойдя в списке такие учебные заведения, как AltSchool в Силиконовой долине, Fuji Kindergarten в Токио, а также Steve Jobs School.

На семинаре обсудят основные принципы и философию построения образования для подростков в TUMO, а также алгоритмы оценки реального уровня знаний в TUMO. Ответят на вопросы «Что первично в цифровом образовании: технологии, контент, контекст? Как создаются образовательные программы? Как отбирают преподавателей?» и поделятся практиками, как мотивировать детей и подростков цифровой эпохи потребления.

В обсуждении примут участие руководители образовательных программ профильных колледжей и организаций развития IT отрасли; директора корпоративных университетов; руководители IT компаний, создающие «Академии для школьников»; представители органов власти, Департамент образования, Представители Консорциума Университетов.

Начало в 17.00, необходима предварительная регистрация.

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