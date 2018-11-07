Причиной гибели рыбы в «Керепети» стали стоки жителей Черемошников и стоки промпредприятий — «Томскводоканал»

7 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

«Томскводоканал» предоставит природоохранным органам, начавшим проверку из-за гибели рыбы в о. Керепеть, факты, указывающие на круглогодичное загрязнение озера стоками мкр. Черемошники и промышленными отходами предприятий. При этом компания готова восполнить рыбные запасы любого водного объекта города, но не о. Керепеть.

Как сообщает пресс-служба предприятия, «Томскводоканал» активно сотрудничает с природоохранными органами в рамках разбирательств по факту гибели рыбы в о. Керепеть.

«Напомним, так называемые независимые эксперты связали аварию на главной канализационной насосной станции города с гибелью рыбы в о. Керепеть. В ходе проверок специалисты ООО „Томскводоканал“ предоставляют надзорным органам доказательства, что озера Цимлянское и Керепеть (связанные протокой) круглогодично загрязняются хозяйственно-бытовыми стоками Черемошников, а также отходами промпредприятий», — говорится в сообщении.

«Прежде всего, хотелось бы четко указать: „Томскводоканал“ не производил сброс сточных вод в эти озера в дни аварии на станции. У ГНС физически нет аварийных выпусков в эти озера. И об этом известно специалистам в природоохранной сфере. Если и был нанесен какой-либо ущерб озеру, то только через дренажную систему микрорайона Черемошники», — комментирует начальник отдела природопользования и экологии ООО «Томскводоканал» Надежда Аносова.

Однако дренажи микрорайона, которые должны принимать поверхностные воды и доставлять их в Керепеть и Цимлянское (то есть сама система дренажей уже предусматривает поверхностный смыв в озера), транспортирует сюда и стоки Черемошников. Карту с 40 точками сброса канализационных стоков частных домов в дренажи (ул. Большая Подгорная, Первомайская, Ангарская, пер. Донской, Туристский, Урожайный, Целинный) и напрямую в озера «Томскводоканал» уже подготовил для передачи надзорным органам. Этого объема достаточно, чтобы понять: Черемошники, не подключенные к централизованной системе канализации, «ходят» в озера круглый год. На днях подробный перечень будет сформирован и по промышленным предприятиям.

«Керепеть уже „схватилась“ льдом, а вот протока между озерами — нет. Все потому, что сюда напрямую сливаются отходы расположенной по соседству промзоны, это территория бывшего хладокомбината. Колодец с регулируемым сбросом даже искать не пришлось — все на виду», — сообщил начальник цеха сетей канализации ООО «Томскводоканал» Сергей Кузнецов.

В сообщении отмечается, что в 2009 году, когда началось обсуждение программы очистки Керепети, разработчики предпочли не решать основную задачу: предотвращение его загрязнения. От 18 до 24 млн. рублей (по разным оценкам) были затрачены на работы, эффективность которых будет сведена «на нет» уже в ближайшие годы. Сегодня специалистам необходимо вернуться к этому вопросу и разработать компенсирующие мероприятия, которые позволят прекратить постоянно действующие сбросы в озеро. Лишь тогда можно будет говорить об устойчивом функционировании экосистемы Керепети.

Если в гибели рыбы в озере Керепеть будет хоть частично усмотрена вина ООО «Томскводоканал», то компания, как социально ответственное предприятие, готова восполнить рыбные запасы. Однако выпускать молодь в Керепеть компания не намерена: сегодня это озеро не приспособлено для разведения рыбы.

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