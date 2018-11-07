Прибытие в Томск двух московских авиарейсов задерживается из-за сильного снегопада

7 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Плохие метеоусловия стали причиной задержки прибытия двух авиарейсов из Москвы в Томск, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на справочную томского аэропорта.

«Из-за сильного снегопада рейс SU1530 „Аэрофлота“ направлен в новосибирский Толмачево. После того, как метеоусловия станут благоприятными, самолет вылетит в Томск», — сказал представитель аэропорта.

Так, по данным онлайн табло томского аэропорта рейс «Аэрофлота», который должен был прибыть в 06:45 (02:45 мск), ожидается в 11:20 (07:20 мск).

Также задерживается рейс ДР463 «Победы»: вместо 06:05 (02:05 мск), его прибытие в Томск ожидается в 09:30 (06:30 мск).

Кроме того, из-за плохих метеоусловий задерживается вылет рейса до Абакана СЛ43 авиакомпании «Сила»: вместо 08:00 (04:00 мск), его вылет ожидается в 10:00 (06:00 мск).

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