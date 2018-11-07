Томские школьники разработали приложения для баттлов на UX-хакатоне (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 7 ноября 2018 // Фото: Владимир Дударев

Томские одинадцатиклассники 3 ноября стали участниками хакатона «Давай в UX/UI!», организованного службой занятости и IT-компаниями SibEDGE и ENBISYS.

Как сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения, на хакатоне подростки проектировали интерфейсы мобильных приложений, разработали баттл-пространства для различных сфер — рэп, фотография, дизайн.

Ведущие разработчики IT-компаний также провели для подростков серию мастер-классов. По словам специалистов компаний, одинадцатиклассники познакомились со всеми этапами проектирования в IT-сфере — заполнили техническую документацию, проанализировали целевую аудиторию приложений, сделали подвижные прототипы.

Всего в хакатоне участвовали 7 команд школьников. Первое место с survivor-игрой Siberian Escape заняла команда Лицея №1 им. Пушкина и Лицея № 7– Siberian Athens. Игрокам предстоит пройти наибольшее количество шагов по зимнему лесу, проверяя свою реакцию. Награждение победителей пройдет 10 ноября в рамках конференции «Город IT».

«IT-сфера — одна из отраслей, где сегодня отмечается высокий рост потребности в кадрах. Цифровизация затронула большую часть экономики — от здравоохранения до сельского хозяйства, что подчеркивает необходимость популяризации цифровых компетенций. Для IT-сферы важны не только разработчики, но и маркетологи, дизайнеры, технические писатели, аналитики. Такие мероприятия, как UX-хакатон, помогают узнать плюсы и минусы тех или иных профессий, способствуют самоопределению школьников, их профориентации», — рассказала Светлана Грузных, начальник Департамента труда и занятости населения Томской области.

Фото: Владимир Дударев

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