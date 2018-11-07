В Томске растет численность населения

Томский Обзор / Фото: 7 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

По данным Томскстата численность населения Томска на 1 сентября составила 592 079 человек. Это на 2136 человек больше по сравнению с данными на 1.09.2017 г., сообщает пресс-служба мэрии.

Естественный прирост населения в январе — августе 2018 года составил 376 человек. Таким образом основной прирост населения обеспечен миграционными процессами. В январе — сентябре текущего года в Томск из других регионов России и зарубежных стран переехали 11 705 человек, что на 1,4% больше, чем за 9 месяцев 2017 года.

В целом по итогам текущего года ожидается прирост населения Томска в размере 2 600 человек.

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