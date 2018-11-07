В уборке томских улиц «Спецавтохозяйство» задействовало 161 единицу техники

7 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Егор Хворенков

Всего за прошедшие сутки в механизированной уборке участвовала 161 снегоуборочная машина: 101 ночью и 60 днем, в ручной уборке — 130 человек, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Основной упор в работе был сделан на очистку от снега проезжей части и пешеходных зон на крупных магистралях. Сегодня коммунальные службы вывозят снег на полигоны.

Работа снегоуборочной техники организована в 2 смены, с учетом утреннего и вечернего часов пик. В ночь на среду техника САХ работала по пр. Ленина, Фрунзе, Кирова, в Губернаторском квартале, на ул. Набережная реки Ушайки, Нахимова Белинского, Советская, Московском тракте, на Коммунальном и каменном мостах. На полигон работники САХ вывезли 2 тыс. тонн снега. Для обеспечения безопасности всех участников движения на отсыпку дорог и тротуаров израсходовали 350 тонн песко-соляной смеси и 19 тонн песка.

«Днем в среду после утреннего часа пик предприятие вывело механизированные звенья для работы по ул. С. Лазо, Бела Куна, Нахимова, Розы Люксембург, 1-я Рабочая и Иркутскому тракту, очищаем также пешеходные переходы, проезды и остановки общественного транспорта. Сегодня продолжаем вывозить снег и отсыпать дороги антигололедным реагентом. Работаем преимущественно в ночное время, чтобы не создавать заторы на дорогах. Мэром Томска Иваном Кляйном перед нами поставлена задача вывозить силами САХ не менее 2 тысяч тонн снега ежедневно, с этой задачей предприятие справляется», — отметил главный инженер САХ Алексей Скулкин.

По словам представителя САХ, среда, исходя из прогнозов синоптиков, будет малоснежной. Этот перерыв будет использован для расчистки дорог, уборки тротуаров, остановочных остановок и вывоза снега.

Работу по очистке тротуаров, внутриквартальных проездов, улиц 2 и 3 категорий, скалыванию уплотненного снега автогрейдером, разметанию дорог продолжают подрядчики районных администраций. К вывозу снега привлечены также сторонние предприятия. Так, накануне подрядчик ТЦ «Манеж» вывез с улицы Беринга 240 тонн снега.

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