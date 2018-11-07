Восстановительные работы на Вавилова, 10 в Томске идут по графику

7 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Работы на пострадавшем при пожаре доме по ул.Вавилова, 10 в Томске на объекте проходят в штатном режиме, проблем с поставкой стройматериалов нет, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на директора подрядной организации «Томскремстройпроект» Виталия Малащука.

«Рабочие приступили к монтажу новых арок перекрытия на мансардном этаже и начинают работу на балконах. Несмотря на сложные погодные условия, мы укладываемся в установленный срок», — сказал Виталий Малащук.

Он также отметил, что установка 50 несущих арок — основной этап восстановления крыши, который завершится до конца ноября.

Решение о замене всех металлоконструкций верхнего этажа подтвердили специалисты ТГАСУ: результаты химического анализа подвергавшихся огню материалов показали 40-процентную потерю несущей способности и других характеристик.

«В ходе экспертизы выявлены и некоторые дефекты монолитного пояса, допущенные при строительстве. Варианты их устранения мы ищем совместно с проектной группой подрядчика», — заключил эксперт ТГАСУ.

Решение о полном восстановлении пострадавшего 27 сентября от пожара дома по улице Вавилова, 10, в Томске глава региона Сергей Жвачкин принял на встрече с жителями. Руководителем группы по восстановлению объекта и организации строительных работ губернатор назначил своего заместителя по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто. Вопросы социальной поддержки и предоставления временного жилья отнесены к компетенции оперативного штаба.

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