Томичей ждут ветер и снежные заносы

Томский Обзор / Фото: 7 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

Завтра, 8 ноября, в Томске и Томской области ожидается снег, ветер и гололедица, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По области и городу ожидается снег, местами сильный, в отдельных районах гололедные явления, отложение мокрого снега, порывы ветра 14-19 м/с, на дорогах гололедица и снежные заносы, с дальнейшим похолоданием», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, которые могут вызвать погодные условия.

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