Томский аэропорт заявляет о готовности принимать и отправлять авиарейсы, несмотря на ухудшение видимости на ВПП

Томский Обзор / Фото: 7 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

Аэродромно-уборочная техника томского аэропорта работает в усиленном режиме из-за непогоды, сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«Несмотря на сложные метеоусловия, аэропорт обеспечивает состояние взлетно-посадочной полосы в полной готовности к приему и отправке воздушных судов», — говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе заявили, что аэропорт готов принимать и отправлять рейсы, а решение о взлете и приземлении принимают пилоты авиакомпаний.

По данным аэропорта, утром в среду из-за ухудшения видимости не смогли приземлиться два авиарейса из Москвы — «Аэрофлота» и «Победы», их перенаправили в новосибирский аэропорт Толмачево. Позже рейс «Аэрофлота» прибыл в Томск, а рейс «Победы», как ожидается, прибудет в ближайшее время.

Также ожидается прибытие рейса из Абакана авиакомпании «Сила», однако рейс в Барнаул перенесли на четверг.

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