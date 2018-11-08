Студенты-волонтеры помогут томским пенсионерам с уборкой снега и очисткой кровель

Томский Обзор / Фото: 8 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

Волонтеры городской программы «Город добрых дел» начали помогать пенсионерам с уборкой снега. На данный момент поступило более 10 заявок от одиноких престарелых людей и ветеранов города, которым требуется помощь.

Как сообщает пресс-служба мэрии, волонтеры проекта «Город добрых дел» чистят снег во дворах, сбрасывают наледь и снежные навесы с крыш, колют и складывают дрова. Новый сезон проекта стартовал с начала ноября.

Программа реализуется администрацией Томска с 2013 года. В этом сезоне добровольцами «Города добрых дел» стали уже 370 студентов томских вузов и средне-специальных учебных заведений.

Участники программы выполняют все работы безвозмездно. Чтобы обратиться за помощью к добровольцам «Города добрых дел», необходимо позвонить по телефону 657-040 (управление молодежной политики администрации Томска). Также можно оставить заявку в Центрах социальной поддержки населения или в районных советах ветеранов.

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