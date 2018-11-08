Томский госуниверситет доверит образовательную рутину смартфонам, а профессора займутся творчеством

8 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Томский государственный университет планирует внедрить новые технологии в образовании, которые позволят высвободить время преподавателей для науки и исследований, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на ректора вуза Эдуарда Галажинского.

«Мы делаем ставку на технологии, которые позволяют снизить рутинный преподавательский труд и тем самым решить проблему перегруза, а преподавателей высвободить для творческой исследовательской работы», — заявил ректор ТГУ.

В качестве пилотного проекта у студентов младших курсов вскоре появится электронный помощник, который позволит «подтянуть» знания в области математики.

«Как вы знаете, много студентов приходят на первые курсы из школы с не очень хорошими знаниями в области математики. Чтобы выровнять их, нужно огромное количество времени преподавателя на дополнительные консультации. Учебный процесс уже идет дальше, а мы должны тратить ресурсы на то, чтобы подтянуть этих ребят», — сказал ректор.

Разработкой приложения для смартфонов занимается Научно-образовательный математический центр ТГУ совместно с промышленным партнером Enbisys.

«Приложение для смартфона будет в автоматическом режиме для студента задания в зависимости от его уровня знаний, чтобы он усвоил весь необходимый материал без пробелов. Технология поможет выполнить целый кластер рутинной, но при этом дорогой индивидуальной работы, в автоматическом режиме», — отметил Эдуард Галажинский.

Еще одно решение по повышению эффективности учебной работы в вузе уже применяется.

«Мы засчитываем ряд онлайн-курсов ведущих университетов. Зачем читать лекции, если они уже прочитаны Нобелевским лауреатом? Мы лучше дадим студентам прослушать их самостоятельно, а время преподавателя направим на разбор, анализ, более глубокое обсуждение услышанного вместе со студентами», — добавил Эдуард Галажинский.

Тэги/темы: