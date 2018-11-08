Более 260 человек эвакуировали из детсада в Томске из-за замыкания в электрощитке

Томский Обзор / Фото: 8 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

Короткое замыкание электропроводки в щитке детского сада №50 произошло в Томске, сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по региону в четверг.

«В 10:35 поступило сообщение о коротком замыкании в электрощитке без горения на первом этаже детсада. Оперативно эвакуированы 229 детей и 37 человек персонала», — сказал представитель пресс-службы.

По его данным, часть детей разместили во втором корпусе детсада, еще часть — в соседнем детсаду №33.

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