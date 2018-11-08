За сутки с томских улиц вывезено более 2500 тонн снега

8 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Всего за прошедшие сутки в механизированной уборке участвовала 157 единиц техники: 108 ночью и 49 днем, в ручной уборке ночью — 130 человек. Очистка от снега городских улиц ведется в ночное время и ранним утром, до наступления часа пик, сообщает пресс-служба мэрии.

«Вывоз снега на полигоны продолжается, по прогнозам синоптиков, снег к вечеру четверга будет только усиливаться, а на выходные ожидается похолодание. Поэтому главная задача на сегодня — вывезти снег с городских улиц до наступления морозов», — отметил директор МУП «САХ» Евгений Якуба.

Ночью в среду спецтехника «САХа» работала на таких городских магистралях, как пр. Ленина, пр. Кирова, пл.Южная, улица Советская, Кузнечных взвоз, пр.Фрунзе, ул. Герцена, ул.Московский тракт, ул.Нахимова.

Всего в Томске за сутки, механизированная уборка снега и посыпка осуществлялась на 170 улицах Томска, уборка тротуаров велась на 74 улицах, вывоз снега осуществлен с 24 улиц.

Для отсыпки дорог и тротуаров за сутки было использовано 428 тонн песко-соляной смеси и семь тонн песка. Внутриквартальные проезды и территории, улицы 2 и 3 категории убирают подрядчики районных администраций — колесными тракторами и грейдерами.

В четверг днем на дорогах Томска работают 59 единиц техники.

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