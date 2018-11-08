В Томске повысят зарплату педагогическим работникам детских садов

Томский Обзор / Фото: 8 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

Доходная и расходная части бюджета Томска на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов скорректированы, сообщает пресс-служба мэрии.

Очередная процедура корректировки бюджета обусловлена дополнительными поступлениями межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме около 39,1 млн рублей. Из них 13,4 млн рублей пойдут на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений в связи с ростом средней заработной платы в дошкольных учреждениях; 15,1 млн рублей — на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

В пределах утвержденного бюджета Томска на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов предлагается произвести перераспределение средств по нескольким направлениям.

Городскому управлению культуры будут предоставлены 1,4 млн рублей на грантовую поддержку творческих проектов в области культуры и искусства.

В связи со вступившим в силу с 01.09.2018 ГОСТом, содержащем новые требования к эксплуатационному состоянию дорог и улиц, 39,8 млн рублей будут направлены на содержание улично-дорожной сети.

Кроме того, в 2019 году увеличены ассигнования на приобретение специализированной техники в сумме 62,2 млн рублей.

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