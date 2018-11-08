Томских бизнесменов приглашают на «Нетворкинг-день»

8 ноября 2018 / Партнерский материал / Фото: Фонд развития предпринимательства

Во вторник, 13 ноября, в бизнес-инкубаторе «Дружба» (ул.Красноармейская, 147) пройдет семинар об эффективном использовании связей «НЕТВОРКИНГ-ДЕНЬ СВОИ ЛЮДИ».

С 10.00 до 17.00 - день инструментов нетворкинга и практика от двух гуру нетворкинга Наташи Мазор (Хайфа, Израиль) и Анны Цыплухиной (Томск, Россия). Этот семинар родился благодаря нетворкингу, и его цель – научить получать радость и взаимную пользу от общения.

Нетворкинг-день соединяет в себе элементы нетворкинга и маркетинга, разнообразные инструменты, практики и симуляции. Нетворкинг-день поможет выстроить новую систему продаж для вашего бизнеса и получить бесценный круг фанатов вашего продукта.

Нетворкинг-день станет приятным и полезным, ведь на него придут свои люди.

Стоимость участия 1000 рублей. Запись по телефону +7 (923) 419-46-15 или на сайте.

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