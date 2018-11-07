В Томске задержали подозреваемого в ограблении ломбарда

Томский Обзор / Фото: 8 ноября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Сотрудниками уголовного розыска при поддержке СОБР задержан подозреваемый в совершении разбойного нападения на томский ломбард, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, подозреваемый проник в ломбард и, угрожая пистолетом, украл золотые изделия и деньги. Общая сумма ущерба составила 996 000 рублей. После получения информация о том, что на одном из рынков города Томска будет сбываться большая партия золотых изделий, молодой человек был задержан. Им оказался безработный житель Томского района 1994 года рождения, ранее не судимый. Часть похищенного, а также травматический пистолет, с помощью которого было совершено преступление, изъяты сотрудниками полиции в ходе обыска.

Следственным отделом ОМВД России возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.

В настоящее время задержанный заключен под стражу.

Тэги/темы: