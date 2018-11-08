ФАС не видит оснований для роста цен на хлеб в Томской области

Томский Обзор / Фото: 8 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

Управление Федеральной антимонопольной службы по Томской области не видит оснований для повышения цен на хлеб в регионе, сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на руководителя управления Владимир Шевченко.

«Цена на хлеб зависит от цены на зерно и, следовательно, муку. Данные показывают, что зерна, в том числе и в Томской области, в избытке. Поэтому мы считаем, что оснований к росту цены на хлеб нет», — сказал Владимир Шевченко.

По его мнению, цена на зерно в середине 2018 года начала подрастать, так как это — «цена ожидания».

«Тут я вспоминаю про гречку: когда производители начали кричать, что мы „помрем“ завтра без гречки, то мы тогда все перепугались и помчались за ней в магазин, а потом не знали, что с ней делать. Тут аналогично начали говорить, а цифры говорят об обратном», — пояснил Владимир Шевченко.

Он напомнил, что ведомство уже вынесло предостережения двум производителям хлеба — ООО «Колос» и «Хлебозавод N4», сотрудники которых заявляли о неизбежности подорожания своей продукции.

«Люди начали заявлять, что цена повысится, но нельзя так говорить потребителям. Мы разбираемся с конкретными предприятиями-хлебопеками, их в Томске и Томском районе около 30. Посмотрим, как они формируют цену», — подчеркнул Владимир Шевченко.

При этом он допустил, что если цена на хлеб и изменится, то несущественно — из-за инфляции, и, возможно, стоимости топлива.

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