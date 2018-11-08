Томичей ждет метель

Томский Обзор / Фото: 8 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

Завтра, 9 ноября, в Томске и области ожидаются умеренный, местами сильный снег и метель, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По области и Томску ожидаются умеренный, местами сильный снег, отложение мокрого снега, гололедные явления, метели, усиление ветра 19-24 м/с. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы, ухудшение видимости. Резкое похолодание», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, которые могут вызвать погодные условия.

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