Прокуратура проверит своевременность уборки дорог администрацией Томска
8 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Прокуратура Томской области
Прокуратура Томска в связи с обильными снегопадами и затрудненным движением по дорогам областного центра организовала проверку администрации по части своевременной уборки дорог.
Как сообщает прокуратура Томской области, в ходе проверки будет дана оценка своевременности и полноте действий администрации Томска и привлеченных подрядчиков по содержанию городских дорог в безопасном для движения состоянии.
Также вновь назначенному заместителю мэра Томска по благоустройству объявили предостережение о недопустимости нарушения законодательства при содержании улично-дорожной сети областного центра.
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