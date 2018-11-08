Прокуратура проверит своевременность уборки дорог администрацией Томска

Прокуратура Томска в связи с обильными снегопадами и затрудненным движением по дорогам областного центра организовала проверку администрации по части своевременной уборки дорог.

Как сообщает прокуратура Томской области, в ходе проверки будет дана оценка своевременности и полноте действий администрации Томска и привлеченных подрядчиков по содержанию городских дорог в безопасном для движения состоянии.

Также вновь назначенному заместителю мэра Томска по благоустройству объявили предостережение о недопустимости нарушения законодательства при содержании улично-дорожной сети областного центра.

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