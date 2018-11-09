Поезд Томск — Новосибирск — Караганда запустят в декабре

9 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Наталья Бочкова

Новый международный поезд с 9 декабря соединит города Западной Сибири со столицей Казахстана. Маршрут состава пройдёт через Новосибирск, Барнаул, Кулунду, Павлодар, Астану, сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

На линии будут работать два состава: формирования АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») и железных дорог Казахстана. Составы будут формироваться из плацкартных и купейных вагонов.

Поезд будет курсировать через день, отправляясь из Томска в 17:08 по нечетным дням. Из Караганды поезд будет отправляться в 23:24 по нечетным дням.

Приобрести билеты, а также узнать расписание движения поездов можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в билетных кассах, а также при помощи мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Продажа билетов уже открыта.

В сообщении отмечается, что оформление билетов на международные поезда, курсирующие в сообщении Россия — Казахстан осуществляется за 45 суток до даты отправления. Для станций, расположенных на территории России, указано местное время. Для станций, находящихся в Казахстане, указывается время, соответствующее часовому поясу Астаны (UTC+6).

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