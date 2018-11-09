В конце ноября в Томске состоятся торги по аренде 14 деревянных домов

9 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Торги на право аренды 14 объектов деревянного зодчества в центре Томска состоятся 26 ноября. В рамках программы «Аренда за рубль» инвесторы смогут арендовать дома по ул. Гоголя,14а, ул. Гоголя,14, ул. Гоголя, 14/3, ул. Гоголя, 14/6, ул. Гоголя,16, ул. Гоголя, 50/1, ул. Шишкова, 6, ул. Шишкова,8, ул. Никитина, 2а, ул. Лермонтова, 24, ул. Максима Горького, 30, ул. Татарская, 2, ул. Центральная, 9, ул. Кононова, 4, сообщает пресс-служба мэрии.

Первый дом из числа переданных в аренду на 49 лет по программе "Аренда за рубль", на ул. Пушкина, 5, уже восстановлен. Два дома (на пр. Фрунзе 32а и пр. Кирова, 27а) находятся в высокой степени готовности. По 6 объектам идет разработка проектно-сметной документации. Есть заинтересованность инвесторов в восстановлении исторических зданий. Также мэр дал поручение проработать возможность передачи в аренду с условием восстановления кирпичных зданий – памятников и объектов исторической среды.

Заявки на очередной открытый аукцион принимаются до 25 ноября включительно, задаток должен поступить на счет организатора аукциона не позднее 21 ноября.

Аукцион проводится по адресу: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб.403, телефон для справок: 8 (3822) 908-508, 908-534.

Тэги/темы: