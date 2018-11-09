Замдиректора томского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» задержан по подозрению во взяточничестве

Томский Обзор / Фото: 9 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

Следственное управление СКР по Томской области по материалам регионального УФСБ возбудило уголовное дело по факту получения взятки одним из руководителей томского филиала ФГБУ «Рослесинфорг», сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Подозреваемый с августа по сентябрь 2017 года через посредника получил взятку в значительном размере от представителя коммерческой организации за совершение незаконных действий в ее интересах», — говорится в пресс-релизе.

При этом ведомство не уточняет сумму взятки и что именно делал руководитель учреждения.

Уголовное дело возбудили по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

В свою очередь информированный источник уточнил агентству «Интерфакс-Сибирь», что задержан заместитель директора томского филиала ФГБУ «Рослесинфорг».

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