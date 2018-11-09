Замдиректора томского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» задержан по подозрению во взяточничестве
Следственное управление СКР по Томской области по материалам регионального УФСБ возбудило уголовное дело по факту получения взятки одним из руководителей томского филиала ФГБУ «Рослесинфорг», сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Подозреваемый с августа по сентябрь 2017 года через посредника получил взятку в значительном размере от представителя коммерческой организации за совершение незаконных действий в ее интересах», — говорится в пресс-релизе.
При этом ведомство не уточняет сумму взятки и что именно делал руководитель учреждения.
Уголовное дело возбудили по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.
В свою очередь информированный источник уточнил агентству «Интерфакс-Сибирь», что задержан заместитель директора томского филиала ФГБУ «Рослесинфорг».