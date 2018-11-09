Студентка из Томска получила престижную стипендию за изучение Арктики

9 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: из архива Дарьи Кузьминой

Магистрантка Биологического института ТГУ Дарья Кузьмина стала победителем стипендиального конкурса Неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского, сообщает пресс-служба вуза.

Студентка-почвовед занимается изучением хасыреев — бывших озер, опустевших из-за таяния вечной мерзлоты и термоэрозии берегов. В перспективе они могут послужить основой для создания искусственных оазисов в Арктике.

Сейчас Дарья совмещает учебу в магистратуре БИ и работу в Центре превосходства «БиоКлимЛанд», также она является хранителем почвенного музея Томского госуниверситета. Участвовать в серьезных научных исследованиях студентка начала со второго курса: летом 2015 года свои каникулы она провела в Арктике, куда отправилась в составе экспедиции лаборатории биогеохимических и дистанционных методов мониторинга окружающей среды.

«После этой экспедиции я определилась с темой своей бакалаврской работы и посвятила ее изучению хасыреев — опустевших северных озер, которые могут становиться оазисами с кустарниково-луговой растительностью. На дне бывших водоемов накапливается огромное количество минеральных веществ, которые служат идеальной питательной базой. При определенных условиях происходит „вспышка“ жизни — хасрыреи покрываются буйной растительностью. В суровых климатических условиях Арктики и субарктики их можно использовать для решения агрономических задач», — рассказывает Дарья Кузьмина.

Чтобы создавать такие оазисы целенаправленно, нужно понять причины и механизмы этих «вспышек». Их изучением занимаются специалисты Центра превосходства «БиоКлимЛанд» ТГУ, в котором работает Дарья. Сейчас под руководством своего научного руководителя Сергея Кулижского магистрантка БИ участвует в исследованиях хасыреев в рамках гранта президента Российской Федерации «Хасыреи как оазисы высокопродуктивных экосистем в условиях Арктической зоны Российской Федерации».

По признанию Дарьи, ее мечтой является постановка собственного эксперимента. Используя научные данные, полученные в рамках исследований, молодой почвовед надеется когда-нибудь создать свой собственный «зеленый остров» в тундре.

В перспективе такой природный феномен, как хасыреи, может быть использован для создания технологий, направленных на поддержание продуктивных экосистем северных районов и решение различных сельскохозяйственных задач, например, создания кормовой базы для сельскохозяйственных животных.

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