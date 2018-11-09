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Студентка из Томска получила престижную стипендию за изучение Арктики

Томские новости, Образование и наука, ТГУ, наука биология история озера арктика Студентка из Томска получила престижную стипендию за изучение Арктики

Магистрантка Биологического института ТГУ Дарья Кузьмина стала победителем стипендиального конкурса Неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского, сообщает пресс-служба вуза.

Студентка-почвовед занимается изучением хасыреев — бывших озер, опустевших из-за таяния вечной мерзлоты и термоэрозии берегов. В перспективе они могут послужить основой для создания искусственных оазисов в Арктике.

Сейчас Дарья совмещает учебу в магистратуре БИ и работу в Центре превосходства «БиоКлимЛанд», также она является хранителем почвенного музея Томского госуниверситета. Участвовать в серьезных научных исследованиях студентка начала со второго курса: летом 2015 года свои каникулы она провела в Арктике, куда отправилась в составе экспедиции лаборатории биогеохимических и дистанционных методов мониторинга окружающей среды.

«После этой экспедиции я определилась с темой своей бакалаврской работы и посвятила ее изучению хасыреев — опустевших северных озер, которые могут становиться оазисами с кустарниково-луговой растительностью. На дне бывших водоемов накапливается огромное количество минеральных веществ, которые служат идеальной питательной базой. При определенных условиях происходит „вспышка“ жизни — хасрыреи покрываются буйной растительностью. В суровых климатических условиях Арктики и субарктики их можно использовать для решения агрономических задач», — рассказывает Дарья Кузьмина.

Чтобы создавать такие оазисы целенаправленно, нужно понять причины и механизмы этих «вспышек». Их изучением занимаются специалисты Центра превосходства «БиоКлимЛанд» ТГУ, в котором работает Дарья. Сейчас под руководством своего научного руководителя Сергея Кулижского магистрантка БИ участвует в исследованиях хасыреев в рамках гранта президента Российской Федерации «Хасыреи как оазисы высокопродуктивных экосистем в условиях Арктической зоны Российской Федерации».

По признанию Дарьи, ее мечтой является постановка собственного эксперимента. Используя научные данные, полученные в рамках исследований, молодой почвовед надеется когда-нибудь создать свой собственный «зеленый остров» в тундре.

В перспективе такой природный феномен, как хасыреи, может быть использован для создания технологий, направленных на поддержание продуктивных экосистем северных районов и решение различных сельскохозяйственных задач, например, создания кормовой базы для сельскохозяйственных животных.

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