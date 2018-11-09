Вылет четырех авиарейсов из томского аэропорта задерживается из-за плохих метеоусловий

Томский Обзор / Фото: 9 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

Плохие метеоусловия стали причиной задержки вылета четырех авиарейсов из томского аэропорта, сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на справочную воздушной гавани.

Так, рейс РГ 824 «Руслайна» до Екатеринбурга вместо 12:10 (08:10 мск), как ожидается, вылетит в 14:35 (10:35 мск), рейс УТ 57 «Турухана» до Стрежевого вместо 08:55 (04:55 мск) — в 12:00 (08:00 мск), два чартера «Турухана» до Пионерного задерживаются на 1,5 и 2,5 часа.

Ранее синоптики сообщали, что в пятницу в Томске прогнозируется сильный ветер и резкое похолодание.

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