ГК «ТИСК» направит 200 млн руб. на разведку Турунтаевского проявления полиметаллов в Томской области

Томский Обзор / Фото: 9 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

Центрсибнедра предоставили ООО «Инерт-строй», входящему в томскую ГК «ТИСК» («Томская инвестиционно-строительная компания»), лицензию на проведение геологоразведочных работ на Турунтаевском проявлении полиметаллических руд, сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на администрацию Томской области.

«За 5 лет владелец лицензии планирует провести геологоразведку, чтобы защитить запасы и начать добычу цинковых и полиметаллических руд и, возможно, переработку, которая в терминологии горного дела называется обогащением», — говорится в сообщении.

Турунтаевский участок недр площадью 98,7 кв. км расположен в Томском районе Томской области, в 60-65 км к востоку от Томска, вблизи населенных пунктов Турунтаево, Мазалово, Спасо-Яйское. В пресс-релизе говорится, что содержание цинка в руде местами превышает 20%, ресурсы цинка предварительно оценены более чем в 700 тыс. тонн.

Обладминистрация отмечает, что обычно на подобных месторождениях в качестве сопутствующего цинку металла обнаруживается свинец, однако в Турунтаево его содержание незначительно, зато есть серебро и кадмий, немного меньше платины и золота. Ресурсы сопутствующих редких и драгоценных металлов оцениваются примерно в 70 тыс. тонн, и это при том, что оценка проводилась лишь до глубины 500 метров. В целом планируется, что запасы месторождения составят порядка 1 млн тонн полиметаллов.

Бенефициар ГК «ТИСК» Александр Беляев пояснил «Интерфаксу», что лицензия получена 1 ноября без торгов, для проведения геологоразведки за счет недропользователя. Компания планирует направить на ГРР 200 млн рублей привлеченных средств.

«Мы знали об этом проявлении давно, глубоко проработали этот вопрос. Рудопроявление достаточно хорошо изучено, в советский период здесь было пробурено 260 скважин, однако его изучение выпало на период перестройки и 1990-х годов, и фактически работа тогда не была завершена», — отметил Александр Беляев.

При этом он выразил уверенность, что запасы полиметаллов в Турунтаево подтвердятся.

«Варианта, что не подтвердим, нет. И что не защитим запасы — тоже нет. Весь вопрос заключается в том, каким путем будем добывать — технологией скважинного выщелачивания или придется строить карьер», — сказал он

По словам Александр Беляева, технология скважинного выщелачивания пока рассматривается как приоритетная. «Если удастся ее реализовать, то на месте будущего месторождения будет построен большой аффинажный цех. В одну скважину будет загоняться водный раствор щелочи, а из соседней скважины будет подниматься этот раствор, обогащенный солями металлов. В этом случае не потребуется строительство железнодорожной инфраструктуры», — отметил он.

Если же реализовать технологию скважинного выщелачивания не удастся, то ГК «ТИСК» готова строить разрез и на первом этапе отправлять добытую руду для переработки на один из имеющихся в России или Китае горно-обогатительных комбинатов. «Далее в таком случае уже будем строить свой ГОК», — сказал АлександрБеляев.

Он отметил, что мировой спрос на цинк растет в последние 15 лет, это биржевой товар. «Вопрос, кому продавать цинк, не стоит», — заверил он.

Общий объем инвестиций в строительство добывающих мощностей оценивается в 3 млрд рублей. «Строить однозначно планируем на кредитные деньги, есть предварительная договоренность с банком ВТБ (MOEX: VTBR) и банком «Открытие», — добавил Александр Беляев.

ГК «ТИСК» в настоящее время специализируется на добыче и переработке нерудных полезных ископаемых в Томской области, в частности, песка, гравия, щебня, грунта.

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