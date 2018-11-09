На следующей неделе в Томске стартует международный студенческий кинофестиваль ВГИК

Томский Обзор / Фото: 9 ноября 2018 // Фото: Предоставлено организаторами

С 12 по 14 ноября в Томске впервые пройдет международный студенческий кинофестиваль ВГИК. Это мероприятие дает возможность представить свои работы начинающим кинематографистам широкой публике и жюри-профессионалам.

Фестивалю уже более 50 лет, за это время благодаря нему прославились ныне известные деятели киноиндустрии такие как Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Никита Михалков, Вадим Абдрашитов, Сергей Соловьев и многие другие.

«Мероприятие таких масштабов мы проводим впервые и это отличная возможность привлечь молодежь Томска к искусству кино. Так же событие будет транслироваться в 8 городах Сибири» - рассказал организатор фестиваля Роман Дваладзе.

Для молодых кинематографистов пройдут онлайн мастер-классы в «Точке кипения» (пр.Ленина, 26), которые будут вести продюсер Николай Илларионов, режиссер Ким Дружинин и директор звукового дизайна Василий Филатов.

К участию в фестивале приглашаются все, кто заинтересован сферой кино и готов связать свое будущее с этой профессией, а также студенты, которым будет интересен проект. За три дня им покажут 18 фильмов, снятых их ровесниками с других городов России.

Фестиваль будет проходить в «Точке кипения». Вход свободный.

Тэги/темы: