Все оперативные службы Томска переведены в режим повышенной готовности

Томский Обзор / Фото: 9 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

По прогнозам Томского гидрометцентра, в городе ожидаются умеренный, местами сильный снег и гололедные явления.

Как говорится в сообщении пресс-службы мэрии, томичей ждут метели, усиление ветра 19-24 м/с и резкое похолодание до — 22 градусов в вечернее время. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы, ухудшение видимости.



Учитывая данный прогноз, все оперативные службы города приведены в режим повышенной готовности, так как изменение погодных условий может повлечь аварии на объектах ЖКХ и городской инфраструктуры, нарушения в работе транспорта и увеличение количества ДТП.

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