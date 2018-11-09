Томичи смогут побороться за право выставить свои картины в Третьяковской галерее

9 ноября 2018 / Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

МТС и Государственная Третьяковская галерея объявляют о старте нового конкурсного сезона, темой которого станет пейзажная живопись. Дети и подростки 11-18 лет из Томской области смогут поборются за возможность выставить собственные картины в Третьяковской галерее осенью 2019 года одновременно с экспозицией выдающегося русского пейзажиста Василия Поленова.

Как сообщают организаторы, для участия в конкурсе достаточно загрузить художественные работы на сайт pokolenie.mts.ru до 31 мая 2019 года.

Также МТС и Третьяковская галерея открыли в начале ноября специальную экспозицию «Авангардист Поколения М». Впервые в главном музее национального искусства России выставлены работы юных художников со всей страны – победителей масштабного интернет-конкурса.

В течение года на сайте благотворительного проекта МТС «Поколение М» — pokolenie.mts.ru — дети от 11 до 18 лет из всех регионов России могли бесплатно учиться изобразительному искусству у педагогов Третьяковской галереи с помощью видео мастер-классов. По итогам образовательной программы участникам предлагалось выполнить задание: создать собственную работу по мотивам произведений одного из основоположников русского авангарда Михаила Ларионова и загрузить ее на сайт проекта «Поколение М».

Из тысяч направленных на конкурс изображений педагоги Третьяковской галереи выбрали 20 лучших художественных работ, которые составили экспозицию «Авангардист Поколения М». Победителями стали ребята разных возрастов из 16 населенных пунктов России. В их число вошли пятеро школьников из Новосибирска, Красноярска, Кемерово, Барнаула и Омска. Их работы в числе других будут экспонироваться на протяжении месяца в Новой Третьяковке на Крымском Валу одновременно с выставкой Михаила Ларионова.

«Мы становимся свидетелями того, как цифровые технологии глубоко пронизывают все сферы нашей жизни и стирают границы, еще несколько лет назад казавшиеся непреодолимыми. Используя digital-инструменты, МТС, вместе с уважаемыми культурными и образовательными учреждениями страны, удалось в рамках «Поколения М» создать систему творческих лифтов для талантливых детей, дать им равные возможности для обучения и развития вне зависимости от места проживания и социального статуса родителей. Мы видим, как победители «Поколения М», в том числе ребята из отдаленных населенных пунктов, получив в онлайне базу для развития, делают уверенные шаги в профессиональное будущее», — отметил президент МТС Алексей Корня.

«Мы рады, что с помощью технологичных инструментов МТС можем охватить образовательными программами даже самые удаленные территории России, вовлечь детей и подростков, дать им возможность продемонстрировать свои навыки и быть замеченными. Конечно, каждому из победителей конкурса еще предстоит пройти долгий путь на пути к профессиональному успеху, и мы продолжаем работу с ними. Мы надеемся, что истории победителей проекта вдохновят еще больше ребят развиваться в творчестве, и в будущем сезоне проекта мы получим на конкурс множество художественных работ высокого уровня», — рассказала генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Реализация совместных образовательных программ «Поколения М» стала основой заключенного в 2017 году соглашения между МТС и Третьяковской галереей. Трехлетнее соглашение охватывает проекты, реализуемые с использованием современных цифровых технологий и направленные на творческое развитие детей и подростков в регионах России.

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