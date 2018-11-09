В Томске до конца ноября отреставрируют объект культурного наследия

9 ноября 2018 / Томский Обзор

В Томске ведется реставрация двухэтажного каменного дома по ул.Гагарина, 5.

Как сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия, здание, постройка которого датируется началом двадцатого столетия, является объектом культурного наследия с 2013 года. В 2017 году техническое обследование определило состояние дома как ограниченно-работоспособное.

С 1 августа компания «Тиссан», имеющая лицензию минкультуры России, приступила к реставрации, которую планируется завершить до конца ноября. За это время будет отремонтирован фасад и кровля здания. Уточняется также, что его приспособят под офисы.

Реставрация ведется под авторским и техническим надзором ответственных специалистов комитета.

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