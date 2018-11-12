В Томской области алиментщица пыталась спрятаться от судебных приставов в шкафу

12 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

В Асине алиментщица пыталась спрятаться от судебных приставов в шкафу, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Женщину лишили родительских прав и обязали выплачивать алименты на содержание пятерых детей. Долгое время она не исполняла свои обязанности и накопила долг в 250 тыс. рублей. В связи с этим женщину привлекли к административной, а затем и уголовной ответственности. Впоследствии она начала скрываться от представителей закона, постоянно меняя адреса проживания.

В очередной раз разыскивая неплательщицу, сотрудники Асиновского отдела выяснили, что женщина проживает в доме у сожителя. Однако по месту жительства её найти не удалось. При повторной проверке адреса доброжелательные соседи подсказали, что алиментщица прячется в шкафу. Тогда приставы попросили мужчину продемонстрировать его содержимое.

«Но на первый взгляд там никого не оказалось. Продолжив осмотр комнат, сотрудники услышали шум. Находясь в неудобном положении, женщина потеряла равновесие и выпала из того самого шкафа», — говорится в сообщении.

В результате должница была доставлена в отдел, где в отношении нее составлен протокол за неуплату алиментов по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Теперь неплательщице придется отбывать наказание в виде 50 часов обязательных работ.

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