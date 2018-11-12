Томичи вновь смогут воспользоваться прямым авиарейсом до Иркутска

12 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

С 25 ноября авиакомпания «Ангара» приступит к выполнению рейсов Иркутск-Томск-Иркутск, сообщает пресс-служба томского аэровокзала.

Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю по четвергам и воскресеньям на современных самолетах АН-148, рассчитанных на 75 посадочных мест. По данным, предоставленным авиакомпанией «Ангара», минимальный тариф составит 5 640 рублей без учета сборов авиакасс. Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании, авиакассах города, а также на сайтах продаж авиабилетов.

В сообщении отмечается, что выполнение рейсов по данному направлению осуществляется в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 1242 и субсидируется из федерального бюджета.

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