Дело обвиняемого в коррупции экс-главы томского УМВД Митрофанова направлено в суд

12 ноября 2018 / Томский Обзор

Следственное управление СКР по Томской области завершило расследование дела о получении взятки и злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего начальника управления МВД по Томской области Игоря Митрофанова, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По версии следствия, обвиняемый с мая 2011 года по апрель 2014 года получил от предпринимателя взятку в виде продажи четырех автомобилей по заниженной стоимости на общую сумму более 2 млн рублей его близким родственникам и знакомому за общее покровительство и попустительство по службе, а также незаконные действия и бездействие», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, с августа 2014 года по 2016 год Игорь Митрофанов не проверил информацию о незаконных действиях подчиненного, связанных с вымогательством взятки у предпринимателя, а также о возможной незаконной банковской деятельности предпринимателя.

В марте 2017 года Игорь Митрофанов предоставил в УМВД России по Томской области заведомо ложные сведения о своем проживании на территории района, приравненного к районам Крайнего Севера, в результате чего ему начислили пенсию с переплатой около 200 тыс. рублей.

Игорю Митрофанову инкриминируют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере), ч.1 ст. 285, ч.1 ст. 159.2 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество при получении выплат).

Отмечается, что прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело направят в Ленинский районный суд Томска для рассмотрения по существу.

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